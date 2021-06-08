Son Yaz Canan öldü mü? Funda Eryiğit diziden ayrılıyor mu? Funda Eryiğit kimdir?

Son Yaz dizisi bu hafta sezon finali ile ekranlara geldi. Yayınlanan sezon finalinde Canan ve Selim, ailesi ile birlikte saldırıya uğradılar. Saldırı sonucu vurulan Canan'a ne olacağı ise oldukça merak konusu oldu. Peki Son Yaz'ın Canan'ı ölüyor mu? Funda Eryiğit diziden ayrılıyor mu? Son Yaz Canan öldü mü? Funda Eryiğit diziden ayrılıyor mu? Funda Eryiğit kimdir? Funda Eryiğit kaç yaşında, nereli? Funda Eryiğit hayatı ve biyografisi nedir?

Son Yaz dizisi bu hafta sezon finali ile ekranlara geldi. Yayınlanan sezon finalinde Canan ve Selim, ailesi ile birlikte saldırıya uğradılar. Saldırı sonucu vurulan Canan'a ne olacağı ise oldukça merak konusu oldu. Peki Son Yaz'ın Canan'ı ölüyor mu? Funda Eryiğit diziden ayrılıyor mu? Son Yaz Canan öldü mü? Funda Eryiğit diziden ayrılıyor mu? Funda Eryiğit kimdir? Funda Eryiğit kaç yaşında, nereli? Funda Eryiğit hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SON YAZ CANAN ÖLDÜ MÜ? FUNDA ERYİĞİT DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Son Yaz dizisinin bu hafta sezon finali ekranlara geldi. Canan'ın vurulması nedeniyle Funda Eryiğit'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca Canan'a ne olacağı, dizinin yeni sezon bölümlerinde ekranlara gelmesi bekleniyor.

FUNDA ERYİĞİT KİMDİR?

Funda Eryiğit (d. 6 Kasım 1984, Zwolle, Hollanda[2]) Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Aslen Samsun Bafralıdır. Kadir Has Anadolu Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden, sonra da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 2012-2013 sezonunda sahnelediği Sessizlik adlı oyundaki performansıyla 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu dalında aday oldu.

2016 yılında Poyraz Karayel dizisine 3. sezonundan itibaren dâhil oldu.

1 Ocak 2021'de Fox TV'de yayın hayatına başlayan Son Yaz dizisinde hâlen Avukat Canan Kara karakterini canlandırmaktadır.

Çerkes ve Gürcü kökenlidir.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

2012 – 2013 – Sessizlik : Moira Buffini, İstanbul Devlet Tiyatrosu

2002 – 2003 – Orman Postacısı, Tiyatro Alkış

2003 – 2004 – Bir Kümes Müzikali, Tiyatro Alkış

2003 – 2004 – Senin Elin Nerdeydi?, Tiyatro Alkış

Filmleri ve Dizileri:

2021 - Son Yaz

2018 – Can Kırıkları

2016 – Gecenin Kraliçesi (Esra) (TV Dizisi)

2015 – 2016 – Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (TV Dizisi)

2015 – Yok Artık (Filiz) (Sinema Filmi)

2015 – Undercover (Tümay) (TV Filmi)

2015 – Tereddut (Clair-Obscur) (Şehnaz) (Sinema Filmi)

2015 – Eksik (Melek) (Sinema Filmi)

2014 – Limonata (Nihal) (Sinema Filmi)

2014 – Karadayı 3. Sezon (Belgin) (TV Dizisi)

2013 – Eski Hikaye (Türkan) (TV Dizisi)

2012 – Uçurum (Pınar) (TV Dizisi)

2011 – İstanbul'un Altınları (Ayşegül Altın Açık) (TV Dizisi)

2009 – Ev (Sinema Filmi)

2008 – İş Arıyoruz (Aslı) (Sinema Filmi)

2008 – 2009 – Canım Ailem (Seyhan) (TV Dizisi)

Ödülleri :

2013 – 1. Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri – Mediha Gökçer Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü – Sessizlik

2013 – 3. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri, Müzikal ya da Komedi Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu – Sessizlik

2013 – 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödüllerinde müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülü (Sessizlik adlı oyun)