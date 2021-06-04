Son Yaz bitiyor mu? Son Yaz final mi yapacak?

Fox'un sevilen dizisi Son Yaz bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek Dizinin takipçileri Son Yaz dizisi hakkında detayları araştırmaya başladı ve Son Yaz bitiyor mu, Son Yaz final mi yapacak gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

Fox TV ekranlarında he Cuma yayınlanan ve izleyicilerin beğenisini toplayan Son Yaz, bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Peki, Son Yaz bitiyor mu? Son Yaz final mi yapacak?

SON YAZ YENİ BÖLÜM KONUSU NE?

Selim ve Canan, Yağmur'un kaçırılması sonrası oturup ilişkileri üzerine konuşurlar. Selim Kara Çeşme'ye döndüğünden beri Kara ailesinin başına gelmeyen kalmamıştır. Canan,ilişkisi ile ilgili radikal kararlar almanın arefesindedir.

Yağmur ve Akgün bütün yaşananlarının ardından ilişkilerine bıraktıkları yerden devam etmeninhayalini kurarken önlerinde tek bir engel kalmıştır. Akgün'ün ağabeyi hala hayatta ve kayıptır. Akgün yaptıklarının hesabını ağabeyinden soracak mıdır? Yoksa Yağmur'u dinleyip peşini bırakacak mıdır?

Büyük gün yaklaşmaktadır. Selçuk Taşkın'ın Halil Sadi'ye karşı gizli tanıklık yapacağı mahkeme günü belli olmuştur. Fakat Selçuk Taşkın'ı Gökhan vasıtası ile susturamayan Halil Sadi, Selçuk Taşkın'ın mahkemeye çıkmaması için elinden geleni yapacaktır. Selçuk Taşkın, İstanbul'da mahkemeye çıkıp tanıklık yapabilecek midir?

SON YAZ BİTİYOR MU?

Son Yaz bu akşam son bölümü ile ekrana gelecek ve final yapacak.