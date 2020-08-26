Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
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Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı

Yapılan son araştırmada vatandaşlara "Son turda Erdoğan ve Gül kalsa oyunuzu kime verirsiniz" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 21.3'ü tercihini Gül'den yana kullandı, yüzde 44.3'ü ise "Erdoğan'a oy veririm" dedi.

26.08.2020 09:45 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:57

Optimar araştırma şirketi, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ismi cumhurbaşkanı adayı olarak gündeme getirilen Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir saha çalışması yaptı.

ERDOĞAN, GÜL'Ü İKİYE KATLADI

Yapılan araştırmada vatandaşlara "Son turda Erdoğan ve Gül kalsa oyunuzu kime verirsiniz" sorusu yöneltildi. "Abdullah Gül'e oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 21.3 çıkarken, Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı ise yüzde 44.3 olarak belirlendi. Bu sonuçlara göre Erdoğan, Gül'ü ikiye katlamış durumda.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ISRARINI ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Anket sonucuna ilişkin Hürriyet gazetesindeki köşesinde bir yazı kaleme alan Abdulkadir Selvi, "CHP'de Muharrem İnce'nin başkaldırmasına ve partinin bölünme aşamasına gelmesine neden olan Kılıçdaroğlu'nun eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanı adayı olarak gösterme eğilimi anketlere nasıl yansıyor diye baktım. Kemal Bey, Gül isminde neden bu kadar ısrar ediyor anlamış değilim" ifadelerini kullandı.

Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı

Manşet

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