Son uçak İran'dan İstanbul'a geldi: Seferler tek taraflı askıya alındı
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Son uçak İran'dan İstanbul'a geldi: Seferler tek taraflı askıya alındı

KORONAVİRÜS nedeniyle İran'da 8 kişinin ölmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın İran'dan Türkiye'ye yapılan seferlerin saat 20.00 itibariyle geçici olarak durdurulması kararının ardından İran'dan gelen son uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

24.02.2020 01:17 | Son Güncelleme: 24.02.2020 01:17
Son uçak İran'dan İstanbul'a geldi: Seferler tek taraflı askıya alındı
KORONAVİRÜS nedeniyle 'da 8 kişinin ölmesinin ardından 'nın İran'dan Türkiye'ye yapılan seferlerin saat 20.00 itibariyle geçici olarak durdurulması kararının ardından İran'dan gelen son uçak Havalimanı'na indi. Bu kapsamda, son uçak İran Havayolları'na ait Tahran-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı oldu. Uçakta bulunan yolcuların koruyucu maske taktıkları görüldü. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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