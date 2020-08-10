Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor

ORC Araştırma Şirketi tarafından yapılan son seçim anketinde HDP ve İYİ Parti'nin baraj altında kalması dikkat çekti. Aynı ankette MHP'nin oy oranı ise yüzde 14.1 çıktı.

10.08.2020 11:06 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:35

Erken seçim tartışmaları devam ederken ORC Araştırma Şirketi, 06-08 Ağustos tarihleri arasında 41 ilde toplam 4 bin 120 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırmada çıkan sonuca göre; HDP ve İYİ Parti baraj altında kalıyor. Son dönemlerde yapılan anketlerde baraj altında kalan MHP ise ORC'nin anketinde 14.1'lik kesimin desteğini aldı.

Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor

İYİ PARTİ'YE ÇAĞRILAR PEŞ PEŞE GELMİŞTİ

ORC'nin anketinde yüzde 8.1'lik kesimin desteğini alan İYİ Parti'ye hatırlanacağı üzere önce geçtiğimiz günlerde önce MHP Lideri Devlet Bahçeli, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tarafından Cumhur İttifakı'na katılma çağrısı gelmişti.

İşte yapılan anketten çıkan sonuçlar;

- AK Parti: Yüzde 36.6

- CHP: Yüzde 25.9

- MHP: Yüzde 14.1

- HDP: Yüzde 9.6

- İYİ Parti: Yüzde 8.1

- DEVA Partisi: Yüzde 2.3

- Gelecek Partisi: Yüzde 1.6

- Saadet Partisi: Yüzde 0.8

Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor

İlgili Haberler

2020 anketleri! Anket şirketlerinin tüm seçim anket sonuçları burada! Kronolojik sırayla anketler ve anket sonuçları
2020 anketleri! Anket şirketlerinin tüm seçim anket sonuçları burada! Kronolojik sırayla anketler ve anket sonuçları

Manşet

Haberler

Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti Yaşam
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu 3. Sayfa
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı 3. Sayfa
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini...
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor Magazin
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi Dünya
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı 3. Sayfa
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt verdi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt verdi
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Mezarların kazılmış olduğunu gören vatandaşlar şoke oldu
Mezarların kazılmış olduğunu gören vatandaşlar şoke oldu
Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçen yaya, otobüse çarptı
Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçen yaya, otobüse çarptı
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Yeni Malatyaspor'un teknik direktör adayları Aykut Kocaman, Hamza Hamzaoğlu ve Tayfun Korkut oldu
Yeni Malatyaspor'un teknik direktör adayları Aykut Kocaman, Hamza Hamzaoğlu ve Tayfun Korkut oldu
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi
Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasında 80 milyon TL bağış toplandı
Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" kampanyasında 80 milyon TL bağış toplandı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Altın haftaya 2.033 seviyesinde başladı
Altın haftaya 2.033 seviyesinde başladı
Annelerini kurtaran çocuklar aile faciasını engelledi
Annelerini kurtaran çocuklar aile faciasını engelledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Donald Trump Aylin Nazlıaka Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yeşim Salkım Ufuk Bayraktar Serenay Sarıkaya Erkan Kolçak Köstendil
Spor Robinho Arda Turan Gökhan Gönül Ertuğrul Sağlam Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Otobüs Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 11:35:16. #1.14#
title