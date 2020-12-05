Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi
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Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi

05.12.2020 09:35 | Son Güncelleme: 05.12.2020 09:42
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi

Gezici Araştırma Merkezi'nin katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiği ankette AK Parti, CHP ve HDP barajı geçerken, İYİ Parti ve MHP baraj altında kaldı.

İktidar ve muhalefet kanadında erken seçim tartışmaları devam ederken Gezici Araştırma Merkezi yapmış olduğu anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

ÜÇ PARTİ BARAJI GEÇEBİLİYOR

Ankette vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 36.6 AK Parti, yüzde 26.2 CHP ve yüzde 10.2 ise HDP yanıtı verildi. Anketten çıkan sonuca göre; ittifaksız seçimlere gidilmesi halinde yüzde 9.6 ile İYİ Parti ve yüzde 8.8 ile MHP Meclis'e giremiyor.

İşte anketten çıkan sonuç;

- AK PARTİ: 36.6

- CHP: 26.2

- HDP: 10.2

- İYİ PARTİ: 9.6

- MHP: 8.8

- DEVA PARTİSİ: 1.9

- DİĞER PARTİLER: 2

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