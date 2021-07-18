Son seçim araştırması yayınlandı! Kararsızlar yüzde 19 oy oranıyla ankete damga vurdu

Area Araştırma Şirketi tarafından yapılan son anketin sonuçları paylaşıldı. Ankette Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti yüzde 35.2, MHP yüzde 10, Millet İttifakı'nda yer alan CHP yüzde 23.7, İYİ Parti ise yüzde 14.4 oy aldı. Seçimin kaderini etkilemesi beklenen kararsız seçmenlerin oyunun yüksekliği de dikkat çekti. Hiçbir partiyi tercih etmeyen seçmenlerin oranı yüzde 19 oldu.