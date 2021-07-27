Son Şaka filmi oyuncuları kimler? Son Şaka filmi konusu nedir?
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Son Şaka filmi oyuncuları kimler? Son Şaka filmi konusu nedir?

Son Şaka filmi oyuncuları kimler? Son Şaka filmi konusu nedir?
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Telefon şakalarıyla tanınan Serdar Gökalp'in hikayesini de yazdığı "Son Şaka"nın yönetmen koltuğunda M. Erkam Bülbül oturuyor. Peki, Son Şaka filmi oyuncuları kimler? Son Şaka filmi konusu nedir?

Bu akşam TRT ekranlarında yayınlanacak Son Şaka filmi saat 20:00'da ekranlarda olacak. Son Şaka filmi oyuncuları kimler? Son Şaka filmi konusu nedir?

SON ŞAKA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Telefon şakalarıyla tanınan radyocu Serdar (Serdar Gökalp), sevgilisi Ayşen'e (Ege Kökenli) evlenme teklif ederken akıl oyunlarıyla dolu bir şakaya başvurur. Ancak Ayşen evlilik teklifini hemen kabul etmez. Üstelik şaka yüzünden asabı da fena bozulmuştur. Serdar'ı affetmesi için birlikte tatile çıkmaları gerekmektedir. Ayşen'in ısrarıyla ortak arkadaşları Yusuf'un da katıldığı bu yolculuk sırasında üçlü; jandarma komutanı, gizemli yabancı Erol ve otel müdürü Derya'nın da yer aldığı karmaşık bir serüvenin ortasına düşer.

SON ŞAKA FİLMİ OYUNCULARI

Gökay Müftüoğlu,

Perihan Ünlücan,

Özer Arslan,

Hikmet Körmükçü,

Bülent Alkış,

Kemal Başar,

Osman Doğan

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