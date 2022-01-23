Dijital platformlarda rol aldığı projelerle dikkat çeken Nurgül Yeşilçay'ın yeni projesi belli oldu. Son olarak Kefaret dizisinde oynayan Yeşiçay, başrolünü Emre Kınay'la paylaşacağı Son Nefesime Kadar dizisinde rol alacak. Kısa sürede büyük beğeni toplayan Son Nefesime Kadar uyarlama mı? Son Nefesime Kadar orijinali nedir, hangi diziden, kitaptan uyarlama?

Son Nefesime Kadar uyarlama mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son olarak Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli kitaptan uyarlanan Kefaret dizisinde başrol oynayan Nurgül Yeşilçay, yeni bir televizyon projesinde rol alacak. Son Nefesime Kadar orijinali nedir, hangi diziden, kitaptan uyarlama?

SON NEFESİME KADAR UYARLAMA MI?

Pastel Film imzalı, FOX'un yeni dizisi "Son Nefesime Kadar"ın ilk tanıtımı yayınlandı. Nurgül Yeşilçay'ın bir polisi canlandırdığı dizinin fragmanı sosyal medyada büyük beğeni topladı. BBC'nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelecek olan "Son Nefesime Kadar"; kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor.

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