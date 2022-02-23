Son Nefesime Kadar Umut kim? Mehmet Turan Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Turan Doğan dizileri ve filmleri

Son Nefesime Kadar Umut kim, gerçek adı nedir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Son Nefesime Kadar kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor. Son Nefesime Kadar oyuncuları kim? Mehmet Turan Doğan kaç yaşında, nereli? Mehmet Turan Doğan dizileri ve filmleri

SON NEFESİME KADAR KONUSU

Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder'in hapisten çıktığını duyana kadar.

SON NEFESİME KADAR UMUT KİMDİR?

Umut, 8 yaşında, akıllı, sevecen biraz da yaramaz bir çocuktur. Onu çok seven iki kadın tarafından el üstünde tutularak büyütülmüştür. Mihri ve Emel göz bebekleri gibi bakıyorlardır Umut'a. Mihri bu küçük çocuğa sahip çıkmak ve onu düzgün bir şekilde büyütmek için herkesi karşısına almıştır. Büyüme sancıları içerisinde olan bu küçük çocuğa, baba figürünün eksikliğini hissettirmeden büyütmeye çalışmıştır.

Umut, anne ve babasını öldü biliyordur. Annesi gerçekten o doğar doğmaz intihar etmiş olsa da günün birinde karşısına çıkan babası Umut'un tüm ayarlarını bozar. Umut, öldüğünü sandığı babası Ejder'i kanlı canlı karşısında görüp, üzerine bir de onunla kimsenin tahmin edemeyeceği derecede yakınlaşınca aile içindeki dengeler alt üst olur.

MEHMET TURAN DOĞAN KİMDİR?

2012, İstanbul doğumlu olan Mehmet Turan Doğan Say Sanat'ta Drama Eğitimi aldı. Birçok reklam filmi yanı sıra 2020 yılından itibaren Ferhat ile Şirin, 4N1K, Kuruluş Osman, 10 Bin Adım, Bir Dilek Tut gibi çeşitli film ve dizilerde oynadı. Şu an Son Nefesime Kadar dizisinde Umut karakterini canlandırıyor.

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