Son Nefesime Kadar nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı?
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Ekranların sevilen dizisi Son Nefesime Kadar nerede çekiliyor merak edildi. Dizinin çekildiği bölge ve mekanlar nerededir araştırılıyor. Peki, Son Nefesime Kadar nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? İşte bilgiler...
Fox TV'nin Happy Valley dizisinden uyarlanan yeni dizisi Son Nefesime Kadar her Çarşamba ekranlara geliyor. Dizinin yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler, Son Nefesime Kadar nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? merak ediyor. Peki, Son Nefesime Kadar nerede çekildi?
Son Nefesime Kadar dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı semtrlerinde yapılıyor. Dizinin çekimleri Beşiktaş ve Galata gibi mekanlarda yapılmaktadır.
Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder'in hapisten çıktığını duyana kadar.
Mihri, Ejder'in serbest kaldığını duyduğu an adeta çılgına döner. Artık tek düşüncesi onu yakalamak, adaleti tesis etmek ve kendi kızının başına gelen felaketin bir başka masumun daha başına gelmesine mani olmaktır. Mihri sezgilerine güvenir ve onun peşine düşer.
Mihri sezgilerinde haklıdır. Ejder gerçekten de hapisten çıkar çıkmaz korkunç bir suça bulaşır. Mihri onu engellemek, onu durdurmak için mesleğini, hatta canını ortaya koyar.
Ancak Ejder ile Mihri'yi birbirine bağlayan ve sonsuza kadar kopmayacak bir bağ daha vardır. Bu küçük Umut'tur. Mihri bir yandan dağılan ailesinin parçalarını toplamaya çalışırken, bir yandan da torununu kaybetmemek için büyük bir mücadeleye girer.
Nurgül Yeşilçay : Başkomiser Mihri
Emre Kınay : Ferzan
Ertan Saban : Vedat
Rojda Demirer : Gökçe
Begüm Birgören : Emel
İpek Filiz Yazıcı : Hazan
Emre Bey : Ejder
Baran Bölükbaşı : Emre