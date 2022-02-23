Son Nefesime Kadar Ferzan kim? Emre Kınay kaç yaşında, nereli? Emre Kınay dizileri ve filmleri
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FOX'un yeni dizisi "Son Nefesime Kadar" ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin oyuncuları da merak konusu oldu. Son Nefesime Kadar Ferzan kim sorusu araştırılıyor. Nurgül Yeşilçay'ın bir polisi canlandırdığı dizinin fragmanı sosyal medyada büyük beğeni topladı. BBC'nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelecek olan Son Nefesime Kadar Ferzan gerçek adı nedir? Emre Kınay kaç yaşında, nereli? Emre Kınay dizileri ve filmleri
Son Nefesime Kadar Ferzan kim, gerçek adı nedir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Son Nefesime Kadar kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor. Son Nefesime Kadar oyuncuları kim? Emre Kınay kaç yaşında, nereli? Emre Kınay dizileri ve filmleri
Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder'in hapisten çıktığını duyana kadar.
Ferzan, kasabanın yerel gazetesinin sahibi, mesleğine aşık, içine kapanık bir adam. Gençlik aşkı Mihri'yle mutlu bir evlilik yapmış ardından yine gençlik hayali gazeteciliğe başlamış. Kendi çabalarıyla kurarak ve özveriyle çalışarak mesleğinde önemli bir yere gelmiştir. Önce Melisa, ardından da Emre'nin doğumuyla kendini dünyanın en şanslı adamı ilan etmiştir. Ta ki mükemmel hayatı kızı Melisa'nın ölümüyle yerle bir olana dek.
Ferzan, kızı Melisa'nın oğlu Umut'u kendince haklı sebeplerden dolayı kabullenememiştir. Umut ona canı gibi sevdiği kızını, hayatının en büyük acısını hatırlatıyordur. Üstelik Ferzan, Mihri gibi güçlü de duramamıştır bu dram karşısında. Kaçmayı, içine kapanmayı seçmiştir.
Mihri'den boşandıktan sonra, kendinden yaşça bir hayli genç Gökçe'yle nikah masasına oturarak yeni ve farklı bir başlangıç yapmayı denese de, geçmişin peşini bırakmaya hiç mi hiç niyeti yoktur.
Ejder'in hapisten çıkması Ferzan'ı aslında ne Mihri'yi ne de ona karşı olan duygularını geçmişe gömemediği gerçeğiyle yüzleştirir. Bir yandan Ejder'le girdiği amansız mücadelede Mihri'nin yanında yerini alan Ferzan diğer yandan ona delice aşık karısı Gökçe'nin, Mihri'ye olan düşmanlığı yüzünden yaptıklarıyla başa çıkmaya çalışacak ve iki kadın arasında kalacaktır.
Dizide Ferzan karakterini canlandıran isim Emre Kınay'dır.
Emre Kınay 5 Mart 1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yapan sanatçı, çeşitli sinema filmi ve TV dizilerinde de rol almaktadır.
Kurucusu olduğu Duru Tiyatro topluluğunda hâlen oyunlar sergilemekte ve dizi filmlerde oynamaktadır. Yılan Hikâyesi dizisinde canlandırdığı "Erkan Ağa" ve Yeditepe İstanbul dizisinde canlandırdığı "Yusuf" karakterleri ile tanındı. Üç kız çocuğu babasını oynadığı ve başrolünü İclal Aydın ile paylaştığı İki Aile dizisi ile daha geniş çevrede tanınmıştır.
Güneşi Beklerken adlı dizide basketbol hocası "Cihan"ı, daha sonra bir lise dizisinde sonradan okula dönen bir avukatı canlandırmış, Sergen Yalçın ve Murat Dalkılıç gibi isimlerle rol almıştır.
2015-2016 sezonunda yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde "Haluk" rolünü oynamıştır.
2019 Türkiye Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti tarafından İstanbul, Kadıköy Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi. Ancak oyların %12,66'sını alarak seçimi kazanamadı. Yarışı 3. olarak tamamladı.
Dizileri ve filmleri
- Son Nefesime Kadar/ Ferzan/ 2022
- Ramo/ Şerif/ 2021
- Bir Annenin Günahı/ Çetin/ 2020
- Kırmızı Oda/ Ahmet/ 2020
- Sevgili Geçmiş/ Cemal Karalar/ 2019
- Vurgun/ Vedat/ 2019
- Sevda'nın Bahçesi/ Fevzi/ 2017
- Güneşin Kızları/ Haluk Mertoğlu/ 2015-2016
- Ulan İstanbul/ Firuz/ Ahmet Yılmaz/ 2014
- Sil Baştan/ Yiğit/ 2014
- Güneşi Beklerken/ Cihan Güzel/ 2013
- Ustura Kemal/ Komutan Bennet/ 2012
- Dürüye'nin Güğümleri/ Zühtü Gülbayır/ 2010-2011
- Aile Reisi/ 2009
- Ah Kalbim/ Atilla/
- İki Aile/ Oğuz Karaman/ 2009
- Kamyon/ 2006
- Seni Çok Özledim/ Kenan/ 2005
- Sen misin Değil misin?/ 2005
- Ölümüne Sevdalar/ Murat Kaptan/ 2005
- İstanbul Şahidimdir/ Aslan Fırat/ 2004
- Baba/ Yıldırım/ 2003
- Esir Şehrin İnsanları/ Kamil Bey/ 2004
- Berivan/ Ferhat/ 2002
- Yeditepe İstanbul/ Yusuf/ 2001
- Yüzleşme/ Kadir/ 1999
- Baba/ Yıldırım/ 1999
- Yılan Hikayesi/ Erkan/ 1999
- Yol Arkadaşım/ Fevzi/ 2017
- İnşaat 2/ Ali/ 2014
- Güneşi Gördüm/ Musto/ 2009
- Dün Gece Bir Rüya Gördüm/ 2006
- Kurtlar İmparatorluğu/ La policier/ 2005
- Okul/ Din hocası Kemal/ 2003
- İnşaat/ Ali/ 2003