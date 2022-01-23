Pastel Film imzalı, FOX'un yeni dizisi "Son Nefesime Kadar"ın ilk tanıtımı yayınlandı. Nurgül Yeşilçay'ın bir polisi canlandırdığı dizinin fragmanı sosyal medyada büyük beğeni topladı. BBC'nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelecek olan Son Nefesime Kadar dizisi nerede çekiliyor? Son Nefesime Kadar ne zaman başlayacak, oyuncuları kim?

Son Nefesime Kadar dizisi nerede çekiliyor? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın başrollerini paylaştığı dizide; Begüm Birgören, Rojda Demirer gibi başarılı isimlerin yanı sıra genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Emre Bey ve Baran Bölükbaşı da rol alıyor. Peki, Son Nefesime Kadar ne zaman başlayacak, oyuncuları kim?

SON NEFESİME KADAR KONUSU

Son Nefesime Kadar kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor.

SON NEFESİME KADAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Birçok başarılı formatın daha önce de yerel uyarlama çalışmalarını yapan Hatice Meryem'in uyarladığı "Son Nefesime Kadar" dizisinin yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstlenirken, yönetmen koltuğuna Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor. Fragmanıyla dikkat çeken bir yapım olan Son Nefesime Kadar dizisinin çekimlerinde İstanbul'un bir çok farklı semt ve sokağı kullanılmaktadır.

"Son Nefesime Kadar" çok yakında FOX'ta.

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