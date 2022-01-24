Son Nefesime Kadar 1. Teaser - Haberler
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Son Nefesime Kadar 1. Teaser

DailyMotion.com - Haberler | TV

Son Nefesime Kadar 1. TeaserNurgül Yeşilçay'ın canlandırdığı Hatice Meryem karakterinin dramatik hikayesini konu alan dizi, psikolojik sorunları olan bir polis karakterinin, bir kayıp davası üzerinden yaşadıklarını anlatacak.

Son Nefesime Kadar 1. Teaser

Nurgül Yeşilçay'ın canlandırdığı Hatice Meryem karakterinin dramatik hikayesini konu alan dizi, psikolojik sorunları olan bir polis karakterinin, bir kayıp davası üzerinden yaşadıklarını anlatacak. Deniz Dikilitaş'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu ve başrollerini Nurgül Yeşilçay, Ertan Saban, Emre Kınay, Begüm Birgören, Emre Bey, Baran Bölükbaşı ve İpek Filiz Yazıcı gibi önemli isimlerin paylaştığı "Son Nefesime Kadar" yakında FOX'ta!

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Son Nefesime Kadar, Nurgül Yeşilçay, Hatice Meryem, Polis, TV, Haber

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