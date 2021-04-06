Son Hava Bükücü filmi oyuncuları kim? Son Hava Bükücü konusu, oyuncuları ve Son Hava Bükücü özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Son Hava Bükücü filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Son Hava Bükücü konusu, özeti ve Son Hava Bükücü oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Son Hava Bükücü filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Son Hava Bükücü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Son Hava Bükücü filmini izleyecek olanların merak ettiği Son Hava Bükücü konusu nedir, Son Hava Bükücü oyuncuları kimler ve Son Hava Bükücü özeti gibi konuları inceliyoruz.

SON HAVA BÜKÜCÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen: M. Night Shyamalan

Oyuncular:Jackson Rathbone, Dev Patel, Cliff Curtis, Nicola Peltz, Seychelle Gabriel

Tür: Macera, Fantastik, Aile

Yapım Yılı: 2010

Vizyon Tarihi: 23 Temmuz 2010 Cuma

Senaryo: Michael Dante DiMartino, Bryan Konietzko

Yapımcı Firma: Paramount Pictures

Yapım Ülkesi: ABD

SON HAVA BÜKÜCÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Hava, Su, Toprak, Ateş...

Kaderleri birbirine bağlanmış dört ülkedir. Ateş Ülkesi'nin diğerlerine karşı vahşice bir savaş başlatmasıyla bir anda herşey değişir.

Koskoca bir yüzyıl geçtiği halde bu yıkım sürecini değiştirecek en küçük bir umut belirtisi bile yoktur.

Nickelodeon yapımı animasyon televizyon dizisini temel alan The Last Airbender, Aang'ın hayatta kalma mücadelesinin açılış bölümüdür.