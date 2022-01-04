Birsen Altuntaş'ın haberine göre Edho'nun filmi çıkacak ve Şubat ayında yeni dizisi başlayacak. Peki, Son Efsane filmi ne zaman çıkacak 2022? Edho'nun devam filmi Son Efsane mi olacak, oyuncuları kimler, konusu ne olacak? Edho'nun dizisi nedir? Edho'nun devam filmi mi olacak devam dizisi mi olacak? Hangi platformda yayınlanacak?

SON EFSANE FİLMİ NEDİR? EDHO'NUN DEVAM FİLMİ Mİ OLACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre EDHO ekibi BluTV ile anlaştı. EDHO'nun yayınlanmayan 200. bölümü yenilenen ek sahneleriyle film haline gelecek. Filmin adının ise "Son Efsane" olacağı belirtildi. Projenin isim hakkı ise ATV'de bulunuyor.

Ayrıca Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu projenin dizi versiyonu da Şubat 2022 tarihinde çekilecek ve başrollerinde İlyas Çakırbeyli'ye hayat veren başarılı aktör Ozan Akbaba olacak. Yani EDHO'nun dizi versiyonu tekrar devam edecek. Fakat konu değişikliği ve senaryo değişikliği hakkında henüz net bilgi yer almıyor.

SON EFSANE FİLMİ KONUSU NE, OYUNCULARI KİMLER?

Bazı kaynaklara göre Son Efsane filmi EDHO'nun yayımlanmayan 200. bölümünün filmi olacak. Ek sahnelerde çekilecek olan bu bölüm BluTV'de yayınlanacak. Henüz oyuncu kadrosu ve konusu hakkında net bilgi yapılmadı. Fakat oyuncularının EDHO dizisinde oynayan oyuncular ağırlıklı olacağı tahmin ediliyor. Konusu da benzer olacak.

EDHO BİTTİ Mİ?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin başrolü Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür ederek EDHO'nun bittiğini açıkladı.

İzleyiciyi ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, haftalardır reklam yapılmasına rağmen geçtiğimiz salı günü yeni bölümü yayınlanmamıştı. Tanıtımları yapılmasına rağmen yayınlanmayan dizinin hayranları ise sosyal medyadan durumu tepki göstermişti. Edho'nun yapımcıları ile ATV kanal yönetimi arasında sıkıntılar olduğu iddia edilmişti. Oktay Kaynarca'nın paylaşımı söylentileri doğruladı.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekanına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

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