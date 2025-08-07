Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Ağustos 2025 Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde vatandaşların ilk yöneldiği soru genellikle "Bugün deprem mi oldu?" oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli'nin resmi internet sitelerinde yayımlanıyor. 8 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul'da ya da İzmir'de deprem olup olmadığı ise merak edilen başlıca konular arasında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER VERİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremlerle ilgili en güncel bilgileri vatandaşlara sunmaya devam ediyor. Bölgesel ölçekte yapılan sismik analizlerle hazırlanan listede, son 500 deprem verisi resmi internet sitesinde erişime açık şekilde yayımlanıyor.

AFAD GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Dairesi aracılığıyla Türkiye'de meydana gelen depremleri anlık olarak takip ediyor. AFAD, son dakika gelişmelerini kamuoyuyla paylaşarak vatandaşlara güncel deprem bilgilerini hızlı bir şekilde ulaştırıyor.

BUGÜN DEPREM MEYDANA GELDİ Mİ?

"Bugün deprem oldu mu?" sorusunun yanıtını güvenilir kaynaklardan öğrenmek isteyenler için Kandilli Rasathanesi ile AFAD'ın resmi web siteleri en doğru adreslerdir. Bu platformlarda anlık verilerle hazırlanan listeler sayesinde, o gün ya da bir önceki gün gerçekleşen sarsıntılara dair tüm detaylara ulaşmak mümkündür.