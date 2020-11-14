Evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi, annesi ve kardeşi de yaralandı
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Evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi, annesi ve kardeşi de yaralandı

14.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 14.11.2020 19:08
Evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi, annesi ve kardeşi de yaralandı

Zonguldak'ta henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi, annesi ve kardeşi yaralandı.

Zonguldak'ta Ontemmuz Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, Döndü Şimşek (22) ile çocukları Esila (2) ve Egemen Şimşek (1) yaralı olarak kurtarıldı.

ÇOCUK, TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Esila Şimşek, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Egemen Şimşek'in durumunun iyi olduğu, annenin ise Eskişehir'deki bir hastaneye sevk edildiği bildirildi. Anne ve çocuklarının yangın sırasında aynı odada uyudukları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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