Son Dakika: Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın istifa etti iddiası doğru mu? Hüseyin Aydın kim? Hüseyin Aydın kaç yaşında?
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Son Dakika: Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın istifa etti iddiası doğru mu? Hüseyin Aydın kim? Hüseyin Aydın kaç yaşında?

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Son Dakika: Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın istifa etti iddiası doğru mu? Hüseyin Aydın kim? Hüseyin Aydın kaç yaşında?

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın istifa etti iddiası araştırılmaya başlandı. Peki, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın kim? Hüseyin Aydın kim? Hüseyin Aydın kaç yaşında?

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın istifa etti iddiası araştırılmaya başlandı. Peki, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın kim? Hüseyin Aydın kim? Hüseyin Aydın kaç yaşında?

HÜSEYİN AYDIN İSTİFA MI ETTİ İDDİASI DOĞRU MU?

15.07.2011 tarihi itibariyle Ziraat Bankası Genel Müdürü olarak göreve başlayan Aydın, Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Paramedya.com.tr 'ye üst düzey yetkili konuyu doğruladı. Paramedya.com.tr kaynağına göre, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın görevinden yarın (cuma) itibariyle ayrılıyor. Hüseyin Aydın'ın istifasına gerekçe olarak sağlık sorunlarını sunduğu da belirtiliyor.

HÜSEYİN AYDIN KİMDİR?

1959 yılında Borçka/Artvin'de doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi'nden mezun oldu. Meslek hayatına Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Aydın, Ziraat Bankası'nda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 28.03.2003-13.04.2005 tarihleri arasında Halk Bankası Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve 28.04.2004-12.11.2004 tarihleri arasında Mülga Pamukbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 14.04.2005-31.05.2005 tarihleri arasında Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Aydın, 31.05.2005 tarihinde Halk Bankası Genel Müdürü oldu. 15.07.2011 tarihi itibariyle Ziraat Bankası Genel Müdürü olarak göreve başlayan Aydın, Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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