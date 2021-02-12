Son dakika: Zanlıyı taşıyan polis minibüsünün üstüne böyle atladı...Fatsa Adliyesi'nde hareketli dakikalar
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Son dakika: Zanlıyı taşıyan polis minibüsünün üstüne böyle atladı...Fatsa Adliyesi'nde hareketli dakikalar

12.02.2021 15:34 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:42

Son dakika haber: Zanlıyı taşıyan polis minibüsünün üstüne böyle atladı.

Zanlıyı taşıyan polis minibüsünün üstüne böyle atladı...Fatsa Adliyesi'nde hareketli dakikalar

Elleri, ayakları ve ağzı bağlanarak öldürülmüştü

Duruşma 5 Mart'a ertelendi

ORDU - Ordu'nun Korgan ilçesinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanarak öldürülmüş halde bulunan Makbule Sarı'nın öldürülmesine ilişkin şüpheliler hakim karşısına çıktı. Mahkeme sonrası zanlılardan mahkemeden cezaevine götürüldüğünde Sarı'nın ailesi cezaevi aracına saldırdı.

Mahkeme ileri tarihe ertelendi

Olay sonrası masaj salonuna gitmek için Ordu'ya geldikleri ortaya çıkan zanlılar, mahkemede birbirlerini suçladı. Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşma 5 Mart 2021 tarihine ertelendi. Sanıkların tutukluğunun devam edilmesi kararı ardından mahkeme çıkışı araçla cezaevine gönderilen cinayet zanlılarına Makbule Sarı'nın ailesi büyük tepki gösterdi. Olay büyümeden emniyet güçleri müdahale ettiler.

Son dakika: Zanlıyı taşıyan polis minibüsünün üstüne böyle atladı...Fatsa Adliyesi'nde hareketli dakikalar
Son dakika: Zanlıyı taşıyan polis minibüsünün üstüne böyle atladı...Fatsa Adliyesi'nde hareketli dakikalar
Son dakika: Zanlıyı taşıyan polis minibüsünün üstüne böyle atladı...Fatsa Adliyesi'nde hareketli dakikalar
Son dakika: Zanlıyı taşıyan polis minibüsünün üstüne böyle atladı...Fatsa Adliyesi'nde hareketli dakikalar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ALTAY

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