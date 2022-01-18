Son dakika haberi | ZABITAYA KIZIP KENDİNİ YAKAN KÖMÜR SATICISI ÖLDÜ - Haberler
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Son dakika haberi | ZABITAYA KIZIP KENDİNİ YAKAN KÖMÜR SATICISI ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Marmaris'te boş arazide sattığı mangal kömürü çuvallarını almasını isteyen zabıta ekiplerine kızıp, üzerine benzin dökerek kendisini ateşe verdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Süleyman Ekici, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Armutalan...

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - Marmaris'te boş arazide sattığı mangal kömürü çuvallarını almasını isteyen zabıta ekiplerine kızıp, üzerine benzin dökerek kendisini ateşe verdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Süleyman Ekici, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Armutalan Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, akrabaları ve yakınları katıldı.

Son dakika haberi | ZABITAYA KIZIP KENDİNİ YAKAN KÖMÜR SATICISI ÖLDÜ

Son dakika haberi | ZABITAYA KIZIP KENDİNİ YAKAN KÖMÜR SATICISI ÖLDÜ

Son dakika haberi | ZABITAYA KIZIP KENDİNİ YAKAN KÖMÜR SATICISI ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Marmaris, Cenaze, Benzin, Zabıta, Güncel, Haber

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