Son Dakika | Yüksekova'da sel sularına kapılan yaklaşık 500 küçükbaş hayvan telef oldu

Son dakika haberleri: Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kısıklı köyünün Dereiçi mezrasında meydana gelen selde 500 civarında küçükbaş hayvan telef oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kısıklı köyünün Dereiçi mezrasında meydana gelen selde 500 civarında küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki yaylada berivanların süt sağımı esnasında aniden başlayan sağanak sele dönüştü.

Yayladakiler kaçarak sel bölgesinden uzaklaştı, otlatılan küçükbaş hayvanlar ise suya kapılarak telef oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresine Bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, selden dolayı dere kenarında biriken çamur ve taşları temizledi.

Jandarma ve AFAD ekipleri de yaylaya gelerek incelemelerde bulundu.

Kısıklı Köyü Muhtarı İkram Mıhçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sel nedeniyle yaklaşık 500 koyunun telef olduğunu söyledi.

Bazı berivanların da yaralanarak hastaneye kaldırıldığını belirten Mıhçı, herkes zararların giderilmesi için çalışma başlattığını ancak köylülerin mağdur olduğunu aktardı.

Köylülerden Eyüp Avcı ise öğleden sonra aniden yağmurun kısa sürede sele neden olduğunu ifade etti.

Berivanların da o saatte koyun sağmaya geldiğini anlatan Avcı, "Bir sürü küçükbaş hayvanımız sele kapıldı. Bazılarını kurtardık. Suya kapılan, çamurun içinde kaybolan bir sürü hayvanımız var. Zararımız çok büyük." dedi.

Esendere beldesinde de sele zarara neden oldu

Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, öğleden sonra başlayan yağışın bazı mahalle ve köylerde sele dönüştüğünü söyledi.

Yılmaz Mahallesi ile güllüce ve soğanlı köylerinde taşkının yaşandığını ifade eden Büyüksu, "Burada çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu. Belediye olarak hemen harekete geçtik. Selden dolayı kapalı olan bütün yolları onardık. Yaylada mahsur kalan berivanlarımızı kurtardık. Ekili alanlarımız tarla ve bahçeler ve bazı ahırlar zarar gördü. Çok şükür can kaybımız yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven