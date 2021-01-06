Yozgat'ta, TIR ile vinç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
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Yozgat'ta, TIR ile vinç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

06.01.2021 14:14 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:20
Yozgat'ta, TIR ile vinç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ta, TIR ile vinç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralıYOZGAT'ın Aydıncık ilçesinde, inşaat malzemesi yüklü TIR ile vincin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yozgat'ta, TIR ile vinç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

YOZGAT'ın Aydıncık ilçesinde, inşaat malzemesi yüklü TIR ile vincin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Aydıncık-Zile yolunun Kırkdilim köyü mevkiinde meydana geldi. Halil İbrahim Kayalı yönetimindeki inşaat malzemesi yüklü TIR, karşı yönden gelen Ergün Sesli yönetimindeki 60 ABP 360 plakalı vinç ile çarpıştı. Aslı Baştuğ'un kullandığı 06 H 2957 plakalı otomobil de yola savrulan inşaat malzemelerine çarptı. Kazada, vinç şoförü Ergün Sesli ile yanında bulunan Hüseyin Özdemirbaş ve Ebubekir Karabıyık, hayatını kaybetti. TIR şoförü İbrahim Kayalı ile otomobil sürücüsü Aslı Baştuğ ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çekerek ve Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yozgat'ta, TIR ile vinç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Yozgat'ta, TIR ile vinç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Yozgat'ta, TIR ile vinç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Yozgat'ta, TIR ile vinç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Yozgat'ta, TIR ile vinç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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