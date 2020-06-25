Son dakika... Yozgat'ta gelincik çiçekleri görsel şölen oluşturdu
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Son dakika... Yozgat'ta gelincik çiçekleri görsel şölen oluşturdu

Son dakika gelişmesine göre - Yozgat'ta gelincik çiçekleri görsel şölen oluşturdu Yozgat'ta doğada kendiliğinden açan gelincik çiçeği, kırmızı görüntüsüyle görsel şölen sunuyor.

25.06.2020 14:20 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:27

- Yozgat'ta gelincik çiçekleri görsel şölen oluşturdu

YOZGAT - Yozgat'ta doğada kendiliğinden açan gelincik çiçeği, kırmızı görüntüsüyle görsel şölen sunuyor.

Kent merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Spor Vadisinde 2 dönümlük bir alanda açan, ince dallı narin yapraklarıyla dikkat çeken gelincik çiçekleri, insanları kendisine çekiyor. Boş tarlalarda açan gelinciklerin eşsiz manzarasına, mor çiçekler de eşlik ediyor.

Doğayı kırmızı ve mor renge boyayan çiçekleri gören vatandaşlar telefona sarılıyor. Anı ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Fotoğraf sanatçıları da en güzel kareyi yakalamak için çalışıyor.

Gelinciklerin oluşturduğu görsel şöleni fotoğraflamak için gelen Erdoğan Budak, "Yozgat'taki gelincik tarlalarını geçen yıl duymuştum bu sene görmek nasip oldu ve çokta hoşuma gitti. Burada bolca fotoğraf çektik. Burası gelin ve damatların fotoğraf çektirebileceği güzel bir ortam olabilir. Doğanın bütün renkleri var, yeşil, kırmızı, mor. Burası adeta renk cümbüşü. Gelincik çiçekleri doğayı kırmızıya boyamış biz de geldik. Fotoğraf çektik, anı ölümsüzleştirdik." dedi.

Hüseyin Budak ise gelincik çiçekleriyle kaplı tarlaları görmeye geldiğini söyleyerek " Pandemi sürecini evde geçirenler için burası çok güzel bir yer, ortam çok güzel her taraf rengarenk, tüm renklerden var. Burada çok güzel fotoğraflar çekindik. Burası bir doğa harikası, insan buraya geldiğinde huzur buluyor." şeklinde konuştu.

Son dakika... Yozgat'ta gelincik çiçekleri görsel şölen oluşturdu

Kaynak: İHA

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