Son dakika! Yola çıkan domuz sürüsü kazaya neden oldu: 6 yaralı - Haberler
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Son dakika! Yola çıkan domuz sürüsü kazaya neden oldu: 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel
Son dakika! Yola çıkan domuz sürüsü kazaya neden oldu: 6 yaralı

Gelen son dakika haberine göre SİVAS'ta otomobilin, aniden yola çıkan domuz sürüsüne çarptıktan sonra refüjü aşıp karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

SİVAS (DHA) - SİVAS'ta otomobilin, aniden yola çıkan domuz sürüsüne çarptıktan sonra refüjü aşıp karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Sivas-Ankara Karayolu Sıcak Çermik mevkiinde meydana geldi. Sivas'tan Yıldızeli ilçesi istikametine giden F.I. yönetimindeki 11 AAZ 434 plakalı otomobil, aniden yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araç refüjü aşarak karşı yönden gelen H.A. idaresindeki 58 AU 883 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan G.A., T.Ç., G.Ç. ve S.I. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya sebep olan 4 domuz ise öldü.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Son dakika! Yola çıkan domuz sürüsü kazaya neden oldu: 6 yaralı

Son dakika! Yola çıkan domuz sürüsü kazaya neden oldu: 6 yaralı

Son dakika! Yola çıkan domuz sürüsü kazaya neden oldu: 6 yaralı

Son dakika! Yola çıkan domuz sürüsü kazaya neden oldu: 6 yaralı

Son dakika! Yola çıkan domuz sürüsü kazaya neden oldu: 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Son Dakika Haberleri
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