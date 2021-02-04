Son Dakika: YKS başvuları başladı! YKS basvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılır? YKS ücreti ne kadar?

4 Şubat- 2 Mart tarihleri arasında YKS 2021 başvuruları yapılabilir. YKS basvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılır? YKS ücreti ne kadar? YKS ne zaman?

2021 yılı akademik takvimi açıklandı ve YKS başvuru tarihleri başladı. 4 Şubat 2 Mart tarihleri arasında yapılacak YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılır? YKS ücreti ne kadar?

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecekler..

YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR? YKS ÜCRETİ NE KADAR?

YKS sınavının her bir oturumu için adaylardan 90 TL başvuru ücreti alınacak. 2021 YKS sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT) her biri için 90,00 TL'dir.

Sadece TYT'ye girecek adaylar 90,00 TL,

TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180,00 TL,

TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar 270,00 TL yatıracaklar.

Sınav ücretleri aşağıda belirtilen bankalara yatırılabilecek.