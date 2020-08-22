Son dakika! Yıldırım Belediyesi ekmeğini topraktan kazananların yanında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Yıldırım Belediyesi ekmeğini topraktan kazananların yanında

Son dakika haberleri: Sosyal destek çalışmalarıyla insanların yüzünü güldüren projelere imza atan Yıldırım Belediyesi, tarım alanlarında çalışmak üzere ilçeye gelen mevsimlik işçileri ve ailelerine de şefkat elini uzattı.

Son dakika! Yıldırım Belediyesi ekmeğini topraktan kazananların yanında
22.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:39

Sosyal destek çalışmalarıyla insanların yüzünü güldüren projelere imza atan Yıldırım Belediyesi, tarım alanlarında çalışmak üzere ilçeye gelen mevsimlik işçileri ve ailelerine de şefkat elini uzattı.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olan Yıldırım Belediyesi, toplumun tüm kesimlerine dokunan hizmetler gerçekleştiriyor. Yıldırım Belediyesi, yaşadıkları kentlerden kilometrelerce uzakta ekmeğini topraktan çıkarmak üzere ilçeye gelerek İsabey, Samanlı ve Vakıf mahallelerinde tarım alanlarında çalışan işçiler ile ailelerine de destek oluyor. Daha önce Covid-19 tedbirleri kapsamında ailelere hijyen ve dezenfektasyon malzemesi, maske ile kahvaltılık gıda ve giysi desteği sağlayan Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda İsabey Mahallesi'ndeki işçiler ve ailelerine ulaşarak çocuklar ve yetişkinler için giysi, ayakkabı, terlik ve bebek taşıma kangurusu gibi çeşitli kıyafet desteğinde bulundu. Yaklaşık 2 bin ürünün teslim edildiği proje kapsamında diğer bölgelerde de gerçekleştirilecek destek hizmetleriyle birlikte toplamda yaklaşık 5 bin adet kıyafet, tarım işçileri ve ailelerine teslim edilmiş olunacak.

'Değerlerimizi yaşatıyoruz'

Yıldırım Belediyesi olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa hayırseverlerle birlikte gereken desteği sağlamaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik duyguları toplumumuzu bir arada tutan ve asırlar boyu güçlü bir yapı inşa etmemizi sağlayan çok önemli olgulardır. Bizler de medeniyetimizden aldığımız değerleri günümüzde de yaşatmak ve bu dayanışma ruhunu gelecek nesillerimize taşımak için üzerimize düşen sorumluluğu gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda yaşadıkları kentlerden kilometrelerce uzaktaki ilçemize gelerek, alın terini toprağımızda harmanlayıp ekmeğini yine bu topraklarda kazanan mevsimlik tarım işçileri ve ailelerine destek olma gayreti içerisindeyiz. Özellikle işçilerimizle birlikte şehrimize gelen ailelerinin de yanında olmak adına giysiden gıdaya, hijyen ürünlerinden ayakkabıya kadar birçok desteği sağlıyoruz" diye konuştu. - BURSA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi Güncel
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü 3. Sayfa
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti Dünya
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz Ekonomi
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı Magazin
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı Medya
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Zonguldak'ta yaşayan emekli, 1968 model 'Anadol' marka aracına gözü gibi bakıyor
Zonguldak'ta yaşayan emekli, 1968 model 'Anadol' marka aracına gözü gibi bakıyor
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Türkiye'nin ilk kez gördüğü Fatih sondaj gemisindeki flamanın gizemi çözüldü
Türkiye'nin ilk kez gördüğü Fatih sondaj gemisindeki flamanın gizemi çözüldü
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
Virajda hızını ayarlayamayan sürücü, tırla çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
Virajda hızını ayarlayamayan sürücü, tırla çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
Küle dönen evine değil, ölen bıldırcınlarına üzüldü
Küle dönen evine değil, ölen bıldırcınlarına üzüldü
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Divan Kurulu Başkanı Tuncel, Beşiktaş'ın borcunun 3,3 milyar lira olduğunu duyurdu
Divan Kurulu Başkanı Tuncel, Beşiktaş'ın borcunun 3,3 milyar lira olduğunu duyurdu
Hırsız sanılıp ihbar edildi, keçinin sahibi olduğu anlaşıldı
Hırsız sanılıp ihbar edildi, keçinin sahibi olduğu anlaşıldı
Trabzonspor, G.Saray ve F.Bahçe'nin yaptığı transferlerle ilgili suç duyurusunda bulundu
Trabzonspor, G.Saray ve F.Bahçe'nin yaptığı transferlerle ilgili suç duyurusunda bulundu
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Berat Albayrak Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Sezen Aksu Ozan Güven Demet Akalın Eser Yenenler
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Nihat Özdemir Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Fatih Bakan Enerji Doğalgaz
Şu an buradasınız: Son dakika! Yıldırım Belediyesi ekmeğini topraktan kazananların yanında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 14:06:10. #1.14#
title