Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı

Bir süredir Maltepe'de özel bir hastanede kanser tedavisi gören Yavuz, 15 gün önce yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Bir süredir Maltepe'de özel bir hastanede kanser tedavisi gören Yavuz, 15 gün önce yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Oyuncu bugün Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Oktay Yavuz 1 Ocak 1943 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. 1963 yılında sinemaya başlayan Yavuz, Yeşilçam'ın kötü karakterli oyuncusu olarak ün yapsa da, yardımcı jön olarak birçok yapımda önemli rollerde de yer aldı.

Kaynak: Hürriyet