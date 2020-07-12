Son dakika yerel: Op. Dr. Özpınar: "Kornea nakliyle oldukça başarılı sonuçlar alabiliyoruz"
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Son dakika yerel: Op. Dr. Özpınar: "Kornea nakliyle oldukça başarılı sonuçlar alabiliyoruz"

Gelen son dakika haberlerine göre - Op. Dr. Özpınar: "Kornea nakliyle oldukça başarılı sonuçlar alabiliyoruz" Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özpınar, kornea naklinin dünyada en sık yapılan organ nakillerinden biri olduğunu ifade ederek, ameliyat işlemiyle oldukça başarılı sonuçlar alındığını söyledi.

12.07.2020 13:35 | Son Güncelleme: 12.07.2020 13:40

- Op. Dr. Özpınar: "Kornea nakliyle oldukça başarılı sonuçlar alabiliyoruz"

KONYA - Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özpınar, kornea naklinin dünyada en sık yapılan organ nakillerinden biri olduğunu ifade ederek, ameliyat işlemiyle oldukça başarılı sonuçlar alındığını söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özpınar, kornea naklinin dünyada en sık yapılan organ nakillerinden biri olduğunu hatırlattı. Kornea naklinin nedenlerine değinen Op. Dr. Yavuz Özpınar, "Kornea hasarı; geçirilmiş göz içi cerrahileri, alınan travmalar veya bir şekilde doğumsal hastalıklarla kornea ön yüzeyinin bozulması, şeffaflığını yitirmesi ve retina yüzeyine ışınların yeterli miktarda girememesi neticesinde hasar almasıyla oluşur" dedi.

Kornea ameliyatının kullanılan korneaların sağlıklı korneası olan vericilerden alındığını ifade eden Op. Dr. Özpınar, "Cerrahi organ nakillerine göre oldukça başarılı, başarı şansı yüksek ve doku uyumu aranmayan bir cerrahidir. Genelde hastanın ön yüzeyi trepanize dediğimiz yöntemle çıkarılarak sağlıklı kornea dokusu oraya yerleştirilir ve oldukça küçük dikişlerle dikilerek sabitlenir. Bu dikişler ortalama 1 yıl gözde kalır ve hastalar bu bir yıl damla tedavisi uygularlar. Cerrahi sonrasında en fazla 1 gün yatan hastalarımızın büyük kısmını yatırmadan da taburcu ediyoruz. Yaşları uygun olmayan ya da genel anestezi alamayacak hastalar, lokal anestezi dediğimiz uyutulmadan kornea naklini yapılmaktadır. Görmesini kaybetmiş, umudunu kaybetmiş hastamızda hala kornea nakliyle oldukça başarılı sonuçlar alabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son dakika yerel: Op. Dr. Özpınar: 'Kornea nakliyle oldukça başarılı sonuçlar alabiliyoruz'

Kaynak: İHA

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