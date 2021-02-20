Son dakika! Yem karma makinesine düşen genç öldü
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Son dakika! Yem karma makinesine düşen genç öldü

20.02.2021 20:42 | Son Güncelleme: 20.02.2021 20:46
Son dakika! Yem karma makinesine düşen genç öldü

Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR'da Ali Uğur (17), saman balyalarını attığı yem karma makinesine düşerek yaşamını yitirdi.

AFYONKARAHİSAR'da Ali Uğur (17), saman balyalarını attığı yem karma makinesine düşerek yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'da merkeze bağlı Küçükçobanlı Mahallesi'nde babasıyla kendilerine ait çiftlikte çalışan Ali Uğur, büyükbaşları beslemek amacıyla saman balyalarını yem karma makinesine attığı sırada dengesini kaybetti. Yem karma makinesindeki helezon bıçaklara ayağını kaptıran Ali Uğur, içeri düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, Ali Uğur'un cansız bedenini makinenin içinden çıkardı.Ali Uğur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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