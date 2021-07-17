Yedikleri mantar sonları oldu: 2 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yedikleri mantar sonları oldu: 2 ölü

Yedikleri mantar sonları oldu: 2 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 2 kişi, odaya giren kızları tarafından ölü bulundu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 2 kişi, odaya giren kızları tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tosya'da akşam saatlerinde mantar yiyen Hasan Evbaşı ve Şerife Evbaşı çifti, daha sonra uyumak için odalarına çekildi. Sabah saatlerinde ise anne babasını uyandırmak için odaya giren çiftin kızı, anne babasının cansız bedenleriyle karşılaştı. Anne ve babasının uyanmaması sonrasında durumu 112 ekiplerine bildiren kızın ihbarı ile eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Evbaşı çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemede yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen Hasan Evbaşı ve Şerife Evbaşı'nın cenazeleri Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Mehmet Ünsal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir
Magazin Gülşen Tolga Akış Kadir Doğulu Şahan Gökbakar
Spor Mustafa Er Metin Oktay Şenol Güneş Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yedikleri mantar sonları oldu: 2 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 18:15:28. #1.15#

title