Son Dakika: Yaşlı komşusuna saldıran ünlü şarkıcı Halil Sezai, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
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Son Dakika: Yaşlı komşusuna saldıran ünlü şarkıcı Halil Sezai, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Son dakika: Bir süredir husumetli olduğu yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

17.09.2020 15:36 | Son Güncelleme: 17.09.2020 15:52

Önceki gün 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği görüntüler ortaya çıkan şarkıcı Halil Sezai tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İFADE VERDİ

Tuzla'da film çekimi nedeniyle tartıştığı 67 yaşındaki komşunu darp eden şarkıcı Halil Sezai, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık, dün Halil Sezai'nin polis eşliğinde adliyeye gelerek ifade vermesini talimatı verdi. Halil Sezai'nin, "Silahla Kasten Yaralama", "Hakaret", "Konut Dokunulmazlığını İhlal" ve "Tehdit" suçlarından ifadesi alındı. Bugün ifade veren Sezai, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Son Dakika: Yaşlı komşusuna saldıran ünlü şarkıcı Halil Sezai, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

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NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı Halil Sezai ve 'İncir Reçeli', 'Bölük' ve 'Cennet' gibi filmlerin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey Sokak'ta film çekimi için villa kiraladı. Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, ünlü şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Sanatçı ve diğer villa sahipleri arasında bu nedenle nisan ayından itibaren tartışma ve anlaşmazlıklar yaşandı.Halil Sezai önceki gün saat 10:00 sıralarında Hüseyin Meriç'in ikametine yanında iki kişi ile birlikte geldi. Sezai burada Meriç'i darbederek tehdit etti. Olay yerinden ayrılan sanatçı ve yanındakiler hakkında Hüseyin Meriç karakola giderek şikayetçi oldu. Polis İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na haber vererek tahkikat başlattı. Gelişmelerin ardından Halil Sezai'nin yaşlı komşusuna dakikalarca şiddet uyguladığı güvenlik görüntüleri basına bomba gibi düştü.

Son Dakika: Yaşlı komşusuna saldıran ünlü şarkıcı Halil Sezai, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
Haber Yorumları (3)
GÖSTERMELİK: ÜLKEDE HER GÜN BİNLERCE KAVGA TACİZ HIRSIZLIK GASP VS. BİR SÜRÜ OLAY OLUYOR VE HİÇ KİMSE TUTUKLANMIYOR.
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KOMŞU KOMŞUNUN...: komşu komşunun külüne muhtaçtır , komşunla iyi geçinmeye bak
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ÇIKACAKK: Tutuklanmıcak, ifade vercek çıkacak, her kavga edeni tutuklarsa hakim sokakta adam kalmaz lee, mahkeme dışardan devam eder.
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