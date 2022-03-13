Son Dakika | Yaşlı çift yangında pencereden atlayarak kurtulmuştu, evlerinden geriye enkaz kaldı

TOSYA, KASTAMONU (İHA) - Yaşlı çift yangında pencereden atlayarak kurtulmuştu, evlerinden geriye enkaz kaldı

KASTAMONU Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşlı çift, evlerinde çıkan yangından pencereden atlayarak kurtuldu. Yanan evden geriye ise enkaz yığını kaldı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kuzyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Safiye ve Ali Dağlıoğlu çiftinin yaşadığı 2 katlı ahşap evde belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangında 2 katlı ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Evde bulunan Safiye ve Ali Dağlıoplu ise pencereden atlayarak yanmaktan kurtuldu.

"Allah annemi ve babamı bize bağışladı"

Alevlerden son anda kurtulan yaşlı çiftin oğlu Mehmet Dağlıoğlu, büyük bir felaket yaşadıklarını belirterek, "Annem ve babam yerken bir koku geliyor. Sonra sobaya bakıyorlar. Sobada ateş yok. Kapıyı açtıklarında alevleri görüyorlar. Çatıdan başlamış. Muhtemelen elektrik kontağından çıkmış. Alevleri görünce babam suyla söndürmeye çalışıyor. Daha sonra komşunun oğlu ekiplere haber veriyor. Babam pencereden garajın üstüne iniyor" dedi.

Kuzyaka Mahallesi Muhtarı Ömer Konuk ise yanan evin bulunduğu alanda enkaz kaldırma çalışması yapılacağını ve el birliğiyle çiftin mağduriyetinin giderileceğini söyledi.