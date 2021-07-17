Evin kapısını açan komşuları acı tabloyla karşılaştı! Tüm servetini bağışlayıp, kirasını ödeyemez duruma geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evin kapısını açan komşuları acı tabloyla karşılaştı! Tüm servetini bağışlayıp, kirasını ödeyemez duruma geldi

Evin kapısını açan komşuları acı tabloyla karşılaştı! Tüm servetini bağışlayıp, kirasını ödeyemez duruma geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya Manavgat'ta Şeref Atlaspoşu'nun evinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleriyle birlikte evin kapısını açan komşular, talihsiz adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Aşağı Pazarcı Mahallesinde yaşayan Şeref Atlaspoşu'nun (63) evinden kötü koku geldiğini fark eden komşuları, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, komşularının yardımıyla girdikleri evde talihsiz adamın öldüğünü belirledi.

SICAKTAN DOLAYI KOKMAYA BAŞLADI

Şeref Atlaspoşu'nundairesinden kötü kokular geldiğini fark eden ev sahibi, Atlaspoşu telefona cevap vermeyince 112 Acil çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese gelen 112 sağlık ekibi, komşuların kapıyı açması üzerine girdikleri evde, Şeref Aslanpoşu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Aslanpoşu'nun birkaç gün önce ölmüş olabileceği, sıcaktan dolayı kokmaya başladığı bildirildi.

Evin kapısını açan komşuları acı tabloyla karşılaştı! Tüm servetini bağışlayıp, kirasını ödeyemez duruma geldi

MAL VARLIĞINI ADD'YE BAĞIŞLADI

Aslanpoşu'nun 5 yıldır bu adreste ikamet ettiğini belirten vatandaşlar, 2-3 yıl öncesine kadar durumunun iyi olduğunu, mal varlığını ADD'ye bağışladığını ve pazarlarda örme boncuk tezgahı açtığını, ancak pandemi sebebiyle satış yapamadığı için bir süredir kirasını ödemekte zorlandığını söylediler.

Şeref Aslanpoşu'nun cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Evin kapısını açan komşuları acı tabloyla karşılaştı! Tüm servetini bağışlayıp, kirasını ödeyemez duruma geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Öfkeli kadın eşini sokak ortasında darp eden genci tekme tokat dövdü
Öfkeli kadın eşini sokak ortasında darp eden genci tekme tokat dövdü
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Evin kapısını açan komşuları acı tabloyla karşılaştı! Tüm servetini bağışlayıp, kirasını ödeyemez duruma geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.07.2021 18:03:36. #1.13#

title