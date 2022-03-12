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Son dakika... Yaşlı adam kavga ettiği genci bıçaklayarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Yaşlı adam kavga ettiği genci bıçaklayarak öldürdü Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada, sokak ortasında bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Yaşlı adam kavga ettiği genci bıçaklayarak öldürdü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada, sokak ortasında bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay gece 02.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Yıldıztepe Sokak üzerinde meydana geldi. Ahmet Şahinile Serhat Kaçararasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. O sırada Ahmet Şahin, elindeki bıçakla Serhat'ı bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ana damarı kesilen genç, ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Şüpheli Ahmet Şahin, suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 saat sonra hayatını kaybetti. Şüpheli Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika... Yaşlı adam kavga ettiği genci bıçaklayarak öldürdü

Son dakika... Yaşlı adam kavga ettiği genci bıçaklayarak öldürdü

Son dakika... Yaşlı adam kavga ettiği genci bıçaklayarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

Ahmet Şahin, İnegöl, Bursa, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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