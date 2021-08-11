Son dakika yaşam: Yağmur altında duş aldı, çocuklar gibi eğlendi
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Son dakika yaşam: Yağmur altında duş aldı, çocuklar gibi eğlendi

Son dakika yaşam: Yağmur altında duş aldı, çocuklar gibi eğlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika gelişmesine göre Malatya'da yaşayan Abdullah Kayagil, gülerdir etkili olan sıcak havaların ardından gelen yağmurun tadını duş alarak çıkarttı.

Malatya'da yaşayan Abdullah Kayagil, gülerdir etkili olan sıcak havaların ardından gelen yağmurun tadını duş alarak çıkarttı. Kayagil'in çocuklar gibi eğlendiği görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Malatya'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde etkili olan yağmur kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde araçlar suda mahsur kalırken çok sayıda evi de su bastı. Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi'nde esnaflık yapan Abdullah Kayagil ise yağmurun tadını çıkartanlardandı. Kayagil, yağmurun etkisini hissettirdiği esnada olukta biriken suların aktığı borunun altında adeta duş aldı. Kayagil'in çocuklar gibi eğlendiği anlarıysa bir arkadaşı tarafından görüntülendi. İnsanları eğlendirmek için yağmur altında ıslanan Kayagil'in görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

"Sıcakların verdiği etkiyle suyu görünce dayanamadım"

Kurak geçen yaz mevsiminde yağmurlu havanın tadını çıkarmak için böyle bir şey yaptığını dile getiren Kayagil, "Dün akşam güzel yağan yağmurdan dolayı böyle bir şey yaptım. Yaşım 47 böyle bir yağmur görmedim. Sıcakların verdiği etkiyle suyu görünce dayanamadım ve suyun altına girdim. Eğlenceliydi, zevkliydi. Çocukluğumuza döndük. Millet mutlu olsun, gülsün diye yaptığımız bir şeydi. Bazı arkadaşları su yokmuş gibi izlenim vermiş ama biz sadece millet gülsün diye yaptık" dedi. - MALATYA

Son dakika yaşam: Yağmur altında duş aldı, çocuklar gibi eğlendi
Son dakika yaşam: Yağmur altında duş aldı, çocuklar gibi eğlendi
Son dakika yaşam: Yağmur altında duş aldı, çocuklar gibi eğlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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