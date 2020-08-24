Son dakika yaşam: Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner; "Tüm imkanlarımızla Giresun haltının yanındayız" Son dakika haberi: Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Giresun'da meydana gelen sel felaketinde büyük yıkım ve kayıp yaşayan vatandaşlarımızın yanında olduklarını ifade etti.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Giresun'da meydana gelen sel felaketinde büyük yıkım ve kayıp yaşayan vatandaşlarımızın yanında olduklarını ifade etti.

Felaketi yaşayan ilçelerimizin yaralarını sarmak adına belediyenin tüm imkanları ile ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade eden Başkan Şahiner, "Giresunlu kardeşlerimizin acısını ve üzüntüsünü derinden paylaşıyoruz. Sungurlu Belediyesi olarak maddi manevi; kamyon, kepçe ve diğer bütün araçlarımızın yanı sıra, gıda, kıyafet, envanter vs. ne gerekiyorsa destek olmaya hazırız. Belediye Başkanlığımız tüm imkanlarını son safhasına kadar Giresunlu kardeşlerimizin hizmetine ve yardımına sunacaktır."dedi - ÇORUM

Kaynak: İHA