Son dakika yaşam: Deprem Şehitleri dualarla anıldı
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Son dakika yaşam: Deprem Şehitleri dualarla anıldı

Son dakika yaşam: Deprem Şehitleri dualarla anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bir son dakika haberine göre Türkiye'nin en büyük felaketlerinden biri olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Kullar Merkez Camii'nde yapılan programla anıldı.

Türkiye'nin en büyük felaketlerinden biri olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Kullar Merkez Camii'nde yapılan programla anıldı.

Marmara Depremi'nin 22. yıl dönümünde deprem şehitleri, Başiskele Belediyesi ve Başiskele Müftülüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen 5 ayrı programla 17 Ağustos Salı günü anılmıştı. Dün akşam da Kullar Merkez Camii'nde yapılan programla deprem şehitleri anıldı. Akşam namazını müteakip başlayan programa depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda deprem şehitleri için dualar edildi. Duygu dolu anların yaşandığı anma programında bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

Deprem gerçeğinin unutulmaması ve vatandaşların bu konuda daha fazla duyarlı olması adına Başiskele Belediyesi tarafından Başiskele Sahili'nde yapılan 17 Ağustos Marmara Depremi Fotoğraf Sergisi de devam ediyor. - KOCAELİ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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