Son Dakika | Yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuk toprağa verildi
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Son Dakika | Yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuk toprağa verildi

05.10.2020 14:40 | Son Güncelleme: 05.10.2020 14:44
Son Dakika | Yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Son dakika gündem haberi: Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yakup Sabri Günay, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yakup Sabri Günay, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Gediz ilçesinde bir apartmanın 5. katında geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde çıkan yangında 4 yaşındaki Yakup Sabri Günay hayatını kaybetmişti. Minik çocuk için Akkaya köyünde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törende İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan dua etti. Baba bayram Günay ayakta durmakta zorlanırken, oğlunun tabutuna uzun süre sarıldı. Törene Günay'ın ailesi, yakınları ve Gediz Müftüsü Nurullah Koçhan'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. - KÜTAHYA

Son Dakika | Yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuk toprağa verildi
Son Dakika | Yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuk toprağa verildi
Son Dakika | Yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuk toprağa verildi
Son Dakika | Yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuk toprağa verildi
Son Dakika | Yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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