Son dakika! Vincin ters dönen sepetinden düşen reklamcı, öldü

RİZE'de bir alışveriş merkezinin tabelasını değiştirmeye çalışırken, çıktığı vincin sepetinin ters dönmesi sonucu düşen reklam şirketi sahibi Aslan Yıldız (43), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Alışveriş merkezinin tabelasını değiştirmek için vincin sepetine binen reklam şirketi sahibi Aslan Yıldız, bu sırada sepetin aniden ters dönmesi ile düştü. Beton zemine çakılan Yıldız, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 4 çocuk babası Yıldız'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selman KUTLU