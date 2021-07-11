Son Dakika! Van Valiliği'nden 11'i göçmen 12 kişinin öldüğü kazayla ilgili açıklama: Bir kişi gözaltına alındı
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Son Dakika! Van Valiliği'nden 11'i göçmen 12 kişinin öldüğü kazayla ilgili açıklama: Bir kişi gözaltına alındı

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Son dakika! Van'ın Muradiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Van Valiliği, 11'i göçmen 12 kişinin öldüğü kazayla ilgili bir açıklama yaptı. Kazayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü duyuruldu.

Yumaklı Mahallesi yakınlarında içinde kapasitesinden fazla düzensiz göçmenin bulunduğu minibüs, belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi. Kazada çok sayıda düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği ve yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

12 ÖLÜ, 26 YARALI

Devrildikten sonra alev alan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen minibüste bulunan 11'i göçmen 12 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 26 kişi de müdahalenin ardından ambulanslarla Van, Erciş ve Muradiye'deki hastanelere kaldırıldı. Cesetler, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazanın ardından Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Erkan Savar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Evren Kaptan olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı. Kullanılamaz hale gelen minibüs, ekiplerin incelemesinin ardından çekiciyle kaldırıldı.

VAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin olarak Van Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İlimiz Muradiye İlçesi Yumaklı Mahallesi mülki sınırları içerisinde 10 Temmuz 2021 günü saat 23.45 sıralarında S.A. isimli şahıs adına kayıtlı araç seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla atması sonucu tek taraflı ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.

Kaza sonrası yangın çıkan araç ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülmüştür. Araç içerisinde ve hastanelerde yapılan kontrollerde aracın düzensiz göçmenleri taşıdığı ve kazada (1)'i organizatör Cüneyit Avar olmak üzere (11) düzensiz göçmenin vefat ettiği tespit edilmiştir.

Kazada yaralanan 26 düzensiz göçmenin ise ambulanslar ile çeşitli hastanelere sevki gerçekleştirilmiştir. Kaza yapan aracın adına kayıtlı olduğu tespit edilen S.A. gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülmektedir."

Son Dakika! Van Valiliği'nden 11'i göçmen 12 kişinin öldüğü kazayla ilgili açıklama: Bir kişi gözaltına alındı
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi
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