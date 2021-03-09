Son dakika: Van'da, uyuşturucu ve kaçak sigaralarla yakalanan 2 kişiye gözaltı
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Son dakika: Van'da, uyuşturucu ve kaçak sigaralarla yakalanan 2 kişiye gözaltı

09.03.2021 14:04 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:09
Son dakika: Van'da, uyuşturucu ve kaçak sigaralarla yakalanan 2 kişiye gözaltı

Son dakika haber... VAN'ın Başkale ilçesinde, polisin eve düzenlediği operasyonda; 5 kilo 19 gram metamfetamin, 338 gram afyon sakızı ve 460 paket kaçak sigara ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde, polisin eve düzenlediği operasyonda; 5 kilo 19 gram metamfetamin, 338 gram afyon sakızı ve 460 paket kaçak sigara ele geçirildi. Baskında 2 kişi de gözaltına alındı.  

Başkale'nin Esenyamaç Mahallesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Mahallede yaşayan İ.A.'nın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 5 parça halinde 5 kilo 19 gram metamfetamin, 338 gram afyon sakızı ve 460 paket kaçak sigara ele geçirildi. Uyuşturucu ve kaçak sigaralara el koyulurken, İ.A. ve R.A. da gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU

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