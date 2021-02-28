Son dakika: Van'da polisler okul bahçelerine sosyal mesafe uyarı işaretleri çizdi
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Son dakika: Van'da polisler okul bahçelerine sosyal mesafe uyarı işaretleri çizdi

28.02.2021 15:19 | Son Güncelleme: 28.02.2021 15:31
Son dakika: Van'da polisler okul bahçelerine sosyal mesafe uyarı işaretleri çizdi

Son dakika haberleri... Van'daki bazı okulların bahçelerine, 2 Mart'ta başlaması planlanan yüz yüze eğitim öncesinde sosyal mesafe ve oyun çizgileri çizildi.

Van'daki bazı okulların bahçelerine, 2 Mart'ta başlaması planlanan yüz yüze eğitim öncesinde sosyal mesafe ve oyun çizgileri çizildi.

Toplum Destekli Şube Müdürlüğünce belirlenen İskele İlk ve Ortaokuluna gelen ekipler, bahçe alanında öğrenci sınıf gruplarının okul bahçesindeki sıra alanlarını, beden eğitimi derslerinde kültür, fizik hareket parkurlarını ve sosyal mesafe çizgilerini boyadı.

Polis memuru Kadir İnan, yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle öğrencilere sürpriz yaparak mutluluklarına ortak olmak amacıyla böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

İnan, "Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destek Şube Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığıyla koordineli olarak unutulmaya yüz tutmuş, geleneksel oyunların çizgilerini çizerek, öğrencilerimize kültürel oyunlarımızı unutturmamış olacağız. Ders aralarında, açık havada, maske, mesafe ve temizlik kurallarına bağlı şekilde bu oyunlarla güzel zaman geçirmelerini sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Polis memuru Saliha Demir ise "Okul bahçesine çocuklarımızın oyun oynayabileceği çizgileri çiziyoruz. Aynı zamanda, sosyal mesafeye ve Kovid-19 kurallarına uygun olarak, sınıflarına girmeleri için sıra çizgilerini belirgin hale getiriyoruz. Bu çalışmayı kentteki diğer okullarda da yaygınlaştırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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