Son dakika... Vali Cüneyt Epcim şehit ailelerini ziyaret etti
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Son dakika... Vali Cüneyt Epcim şehit ailelerini ziyaret etti

Son dakika... Vali Cüneyt Epcim şehit ailelerini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Vali Cüneyt Epcim, Şehit Polis Memuru Muammer Ateş ile Şehit Jandarma Komando Er Muammer Gür'ün ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.

Vali Cüneyt Epcim, Şehit Polis Memuru Muammer Ateş ile Şehit Jandarma Komando Er Muammer Gür'ün ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.

Vali Epcim, ziyaretlerine 2016 yılında İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'nde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 2019 yılında şehadete ulaşan Polis Memuru Muammer Ateş'in ailesi ile başladı. Şehidin Çatıksu Köyü'nde ikamet eden babası Orhan ile annesi Leyla Ateş'i ziyaret eden Vali Epcim, ailenin bayramını tebrik etti.

Vali Epcim, Ateş çiftine sabır ve taziye dileklerini yineleyerek anne Leyla Ateş'e çiçek takdiminde bulundu. Ateş çiftinin evinde Şehit Polis Memuru Muammer Ateş başta olmak üzere şehitler için dua edildi. Bir süre şehidin aile yakınlarıyla sohbet eden Vali Epcim, talep ve isteklerini dinledi.

Vali Epcim, Ateş ailesinin bayramını tebrik ederek ziyaretlerinin bir sonraki durağı Yukarı Kırzı Köyü'ne geçti. Burada Şehit Jandarma Komando Er Muammer Gür'ün aile yakınlarıyla buluşan Vali Epcim, şehidin abisi Hayri Gür'ün bayramını tebrik etti.

Vali Epcim, Şehit Muammer Gür için dua edilmesinin ardından aileye sabır ve başsağlığı dileyerek ziyaretini sonlandırdı. Köydeki programı kapsamında Vali Epcim, Şehit Kadınlar İffet Anıtı'nı da ziyaret etti.

Vali Cüneyt Epcim'e ziyaretleri sırasında Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı İsmail Yılmaz, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Babacan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü ile Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal eşlik etti. - BAYBURT

Son dakika... Vali Cüneyt Epcim şehit ailelerini ziyaret etti
Son dakika... Vali Cüneyt Epcim şehit ailelerini ziyaret etti
Son dakika... Vali Cüneyt Epcim şehit ailelerini ziyaret etti
Son dakika... Vali Cüneyt Epcim şehit ailelerini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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