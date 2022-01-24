Son Dakika: Listede 5 büyükşehir var! İşte vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz - Haberler
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Son Dakika: Listede 5 büyükşehir var! İşte vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Sağlık

Son dakika: 8-14 Ocak tarihleri arasında vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli ve Trabzon oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin kişide görülen Haftalık Covid-19 vaka dağılımını açıkladı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8-14 Ocak haftasında 100 binde Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1571,46, İzmir 714,29, Ankara'da 629,65 oldu.

Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz açıklandı

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN İLLER

Aynı tarihlerde vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise; Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli ve Trabzon oldu.

Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz açıklandı

SON TABLODA 65 BİN 503 YENİ VAKA

23 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre; 65 bin 503 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 185 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 75 bin 422 hasta taburcu olurken, 392 bin 281 test yapıldı.

Son Dakika: Listede 5 büyükşehir var! İşte vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Korona, Sağlık, Güncel, Haber

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