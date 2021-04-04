Son dakika! Üzerine kestiği ağaç düşen şahıs hastanelik oldu

Son dakika haberi... Samsun'da üzerine kestiği ağaç düşen bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da üzerine kestiği ağaç düşen bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Atakum ilçesi Akalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanda ağaç keserken kestiği kayın ağacı üzerine devrilerek ağaç dallarının çarpması sonucu yaralanan Mustafa E. (54), 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı