Son dakika haber... Uyuşturucuyla yakalandı, işlem yapılmaması için ağlayarak polise yalvardı
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Son dakika haber... Uyuşturucuyla yakalandı, işlem yapılmaması için ağlayarak polise yalvardı

01.11.2020 16:07 | Son Güncelleme: 01.11.2020 16:42

Son dakika haberler: Uyuşturucuyla yakalandı, işlem yapılmaması için ağlayarak polise yalvardı -Nizip'te huzur güven uygulaması yapıldı Gaziantep'in Nizip ilçesinde gece saatlerinde yapılan genel huzur güven uygulamasında, üzerinde uyuşturucu madde yakalanan bir şüpheli, göz yaşı dökerek polislere işlem...

Uyuşturucuyla yakalandı, işlem yapılmaması için ağlayarak polise yalvardı

-Nizip'te huzur güven uygulaması yapıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde gece saatlerinde yapılan genel huzur güven uygulamasında, üzerinde uyuşturucu madde yakalanan bir şüpheli, göz yaşı dökerek polislere işlem yapmamaları için yalvardı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki pek çok noktada genel huzur güven uygulaması yaptı. Toplam 75 personelin katılımıyla parklar, umuma açık yerler ve metruk binalara yönelik yapılan uygulamada 530 şahıs, 229 araç, 13 işyeri kontrol edildi.

Üzerinde uyuşturucu çıktı, işlem yapılmaması için yalvardı

Uygulama sırasında durdurulan iki şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde bulundu. Üzerinde uyuşturucu madde bulunan şüphelilerden biri hakkında işlem yapılmak istenince ağlayarak polis ekiplerine yalvardı. Şüpheli şahıs, "Ağabey, işlem yapmayın. Okulum var. Okulum yanar, ne olursunuz işlem yapmayın" diye göz yaşları içerisinde polis ekiplerine yalvardı.

Çok sayıda suç aleti ve şüpheli yakalandı

Ekiplerin ilçede yaptığı uygulama sonucu 1 iş yeri ile 30 şahsa idari işlem yapılırken, aranan 2 şahıs yakalandı. Ekipler, 2 şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulurken, 1 çalıntı motosiklet, bir araçtan 30 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli soruşturmaya başlandığı belirtildi.

Son dakika haber... Uyuşturucuyla yakalandı, işlem yapılmaması için ağlayarak polise yalvardı
Son dakika haber... Uyuşturucuyla yakalandı, işlem yapılmaması için ağlayarak polise yalvardı
Son dakika haber... Uyuşturucuyla yakalandı, işlem yapılmaması için ağlayarak polise yalvardı
Son dakika haber... Uyuşturucuyla yakalandı, işlem yapılmaması için ağlayarak polise yalvardı
Son dakika haber... Uyuşturucuyla yakalandı, işlem yapılmaması için ağlayarak polise yalvardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HANİFİ GÜZEL

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