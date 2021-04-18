Usta oyuncu Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Usta oyuncu Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Sürü, Balans ve Manevra, Mucize ve Güneşi Gördüm gibi filmlerde rol alan oyuncu Erol Demiröz, 81 yaşında yaşamını yitirdi.

Mahsun Kırmızıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, usta oyuncu Erol Demiröz'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kırımızıgül paylaşımında, "Tiyatro ve sinema dünyasının en büyük ustası Erol Demiröz babamız vefat etti. Benim için çok değerli olan bir abiyi, babayı, ustayı, hemşehrimi kaybettik. Ah Erol baba ah. Duruşun, fikirlerin, asaletin, insanlığın bize çok şey kattı. Bendeki yerin çok başkaydı. Seni unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti

OYUNCULAR SENDİKASI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Oyuncular Sendikası yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Erol Demiröz hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Usta oyuncu Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti

EROL DEMİRÖZ KİMDİR?

Tiyatro ve sinema oyuncusu. 29 Mayıs 1940 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. İlkokul (1952), ortaokul ve liseyi (1958) Ziya Gökalp okullarında okuyarak bitirdi. Yükseköğrenimini Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi (Gazi Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi)'inde tamamladı. Askerliğini kısa süreli olarak İzmir Gazi Emir'de yaptı.

Erol Demiröz, 1961 yılında Halkevleri Genel Merkezi'nde tiyatro çalışmalarına başlamıştı. 1968 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST) oyuncu ve yönetmen kadrosunda yer alarak yüzlerce oyunda rol almıştı, onlarca oyunu sahneye koydu. Ayrıca, Yılmaz Güney'in "Sürü" filmi başta olmak üzere on beş kadar sinema filmde oynamıştı. Türkiye'de ilk televizyon çocuk dizisi olan "Harun" başta olmak üzere, birçok senaryoya da imza atmıştı. "Babalar ve Oğullar" adlı televizyon dizisinde rol almıştı. Mahsun Kırmızıgül'ün senaryolarını yazıp yönettiği "Beyaz Melek" ile "Güneşi Gördüm" adlı filmlerde de önemli roller üstlenmişti.

Sanat yaşamını İstanbul'da sürdüren Erol Demiröz, 1977 yılında, "Ulvi Uraz En İyi Yönetmen Ödülü"nü almıştı.

Usta oyuncu Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Emre Dorman kimdir? Emre Dorman kaç yaşında, nereli? Emre Dorman hayatı ve biyografisi!
Emre Dorman kimdir? Emre Dorman kaç yaşında, nereli? Emre Dorman hayatı ve biyografisi!
Güldüren Güler kimdir? Emanet- Kiraz kimdir? Güldüren Güler kaç yaşında, nereli?
Güldüren Güler kimdir? Emanet- Kiraz kimdir? Güldüren Güler kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Usta oyuncu Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 17:16:52. #1.15#

title