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Trafik kazasında 5 kişi yaralandı

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

B.B. (31) yönetimindeki 64 ABP 166 plakalı otomobil, Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda, önünde seyreden Mustafa Metin'in (35) kullandığı 64 HC 981 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Mustafa Metin'in kullandığı otomobil, refüje çıktıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücülerle, Fatma Metin (30), Yağmur Metin (2) ve Niğda Metin (3) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Trafik kazasında 5 kişi yaralandı
AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
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