Son Dakika: Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'den sonra başlayacak Son dakika: YÖK'ten üniversitelerin açılış tarihine ilişkin açıklama geldi. YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerin eğitime 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacağını ifade etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde eğitimin 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacağını açıkladı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, yaptığı açıklamada, "Üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecektir. Kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık" ifadelerini kullandı.

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM 21 EYLÜL'E KADAR ERTELENDİ

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını belirterek, "Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de kademeli olarak başlayacak" ifadelerini kullanmıştı.